Rozdali zestawy do robienia "bomb kwietnych"

W sobotę w kilku miejscowościach w gminie Suchy Las pod Poznaniem rozdano 1000 zestawów do samodzielnego wykonania "bomb kwietnych". - Ich zadaniem jest zasiać rośliny tam, gdzie nie można podejść - na nieużytkach, w rowach, na poboczach - tłumaczy Anna Ohirko, organizatorka akcji.

"Kwietne bombardowanie" przygotowało Stowarzyszenie Lokalni w gminie Suchy Las. W sobotę 1000 zestawów do samodzielnego wykonania "bomb kwietnych" można było odbierać w dziesięciu lokalizacjach na terenie gminy: przy sklepach spożywczych, warzywniakach, centrum ogrodniczym, pod remizą strażacką czy na placu zabaw. Otrzymać je mogli m.in. mieszkańcy Golęczewa, Złotkowa, Chludowa oraz Biedruska.

Bomby przyjazne dla pszczół

- "Bomby kwietne" są rodzajem partyzantki ekologicznej, ich zadaniem jest zasiać rośliny tam gdzie nie możemy podejść: na nieużytkach, w rowach, na poboczach – wszędzie tam, gdzie możemy dorzucić. Dzięki temu, że do zrobienia bomb dodaje się glinę, po pierwsze po wyschnięciu można spokojnie ją schować do kieszeni idąc na spacer i rzucić, a po drugie zabezpiecza przed zjedzeniem nasion przez ptaki, a rozpuszcza się po deszczu lub od wilgoci gleby - tłumaczy Anna Ohirko, prezeska Stowarzyszenia Lokalni w gminie Suchy Las.

Jak dodaje, ważne jest, by nasiona jakie stosuje się w "bombach" były powszechnie znane, by nie zaburzyły równowagi w środowisku. - My postanowiliśmy sami skomponować mieszankę z chabrów, maków, rumianku, pszczelnika, nostrzyka, nagietka i arcydzięgla - wymienia.