Samolot wpadł do wody. W środku były dwie osoby

Akcja służb na Jeziorze Lednickim w miejscowości Rybitwy. Według wstępnych informacji do zbiornika wpadł samolot wodny Cessna. Nieznane są jeszcze dokładne okoliczności zdarzenia. W maszynie znajdowały się dwie osoby.

Gnieźnieńska straż pożarna otrzymała wezwanie do miejscowości Rybitwy (woj. wielkopolskie), gdzie do Jeziora Lednickiego miał wpaść samolot wodny. Miało się to stać po godzinie 12.