Z domu 83-latka zniknęły pamiątkowe monety i medale. Część znalazła się lesie, inne ktoś wrzucił do stawu

Cenna skrzynka zniknęła z domu seniora w ostatnią sobotę. Ktoś wykorzystał chwilę nieuwagi 83-letniego mieszkańca Różanek i zabrał kasetkę z całą zawartością, po czym uciekł z posesji. - W środku znajdowały się monety, medale i odznaczenia. Dla 83-latka miały one przede wszystkim wartość sentymentalną, bo stanowiły pamiątkę po bliskich, niektóre z nich pochodziły sprzed niemal 100 lat – relacjonuje Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik KMP w Gorzowie Wielkopolskim.

Pamiątki wrócą do właściciela

Ani senior, ani jego krewni nie byli w stanie opisać osoby, która weszła do domu 83-latka. Ale jeden ze świadków widział, jak tego dnia wokół posesji seniora kręciła się nieznajoma kobieta.

- To był dobry trop. Funkcjonariusze ustalili, że może być odpowiedzialna za kradzież. Dotarli do miejsca, gdzie mieszkała i już w niedzielę została zatrzymana – informuje Jaroszewicz. Niedługo później policjanci zatrzymali też jej 43-letniego znajomego. - Oboje usłyszeli zarzuty kradzieży, której dokonali wspólnie i w porozumieniu. Grozi im do 5 lat więzienia – podaje rzecznik KMP w Gorzowie.