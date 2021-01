Na kobietę idącą chodnikiem spadł rękaw z gruzem. Wykonawcy prac prawomocnie skazani

Nadzór był potrzebny, choć nie osobisty

Przekonywali, że nie można im przedstawiać zarzutów, iż nie nadzorowali prac osobiście, ponieważ nie było ku temu podstawy. Ich zdaniem prace podczas których doszło do wypadku to proste prace, niewymagające kwalifikacji.

Sąd uznał, że Zbigniew N. odpowiada za brak nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz dopuszczenie do wykonywania prac porządkowych na budowie zlokalizowanej w Poznaniu przez osoby bez wymaganego instruktażu.

W efekcie w trakcie wykonywania robót doszło do wyrwania się - w wyniku przeciążenia - zsypu, który spadł na pokrzywdzoną. Tym samym mężczyzna nieumyślnie spowodował uszkodzenie jej ciała, wywołując ciężki uszczerbek na zdrowiu i narażając na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Natomiast Piotra B. uznał za winnego tego, że w ramach nadzoru nad wykonywaniem prac porządkowych w Poznaniu dopuścił do wykonywania tych prac przez osoby bez wymaganego instruktażu.

"Było słychać, jak jęczy"

47-letnia pani Ewa doznała wieloodłamowego złamania miednicy, złamania prawej i lewej kości łonowej, kości krzyżowej i obu kości kulszowych. Kilka miesięcy spędziła w łóżku, do dzisiaj chodzi o kulach. Najprawdopodobniej nie wróci już do pełnej sprawności. Przeszła na rentę. - Jak się bierze więcej środków przeciwbólowych, to wysiadają też inne organy, chociażby żołądek – dodała w rozmowie z reporterem TVN24.