Jedni kąpią się u sąsiadów, inni w siłowni. Kilka tysięcy osób bez ciepłej wody 

W poniedziałek od 5.30 mieszkańcy poznańskich Jeżyc są pozbawieni dostaw ciepła i tak będzie do środy. Problem dotyczy kilku tysięcy osób mieszkających w wybranych budynkach przy ulicach: Kościelnej, Mylnej, Dąbrowskiego, Wawrzyńca, Żurawia, Jeżyckiej, Norwida i Poznańskiej. Powód: prace inwestycyjne. - Przy tych ulicach znajdują się kamienice i bloki, które są podłączone do sieci ciepłowniczej, a teraz nie są ogrzewane i nie mają dostępu do ciepłej wody. Mieszkańcy są rozżaleni. Nie rozumieją, dlaczego takie prace wykonuje się już w sezonie grzewczym - relacjonuje reporter TVN24 Aleksander Przybylski.

Wcześniej nie było takiej możliwości

Kiedy znów będą mieć ogrzewanie?

Prace nad przyłączem mają potrwać do środy. To oznacza, że mieszkańcy Jeżyc mogą liczyć na to, że sytuacja wróci do normy w środę wieczorem. Jak z tymi niedogodnościami radzą sobie mieszkańcy? Jedni kąpią się w zimnej wodzie, inni korzystają z uprzejmości pobliskich znajomych lub rodziny. Niektórzy łączą prysznic z pójściem na siłownię. gdzie po treningu można skorzystać z natrysków. - Chodzimy się kąpać do sąsiadów. A to nie pierwszy raz jest tak, że nie mamy ciepłej wody. Poprzednio to było dokładnie przed rozpoczęciem roku szkolnego i to też w związku z powstającym tu nowym budownictwem - mówi TVN24 jedna z mieszkanek.