18-latek próbował wyprzedzać, doszło do tragicznego wypadku

Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Marek Menkiszak prognozuje, że jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, zrobi to najprawdopodobniej do końca lutego, kiedy zapotrzebowanie na gaz rosyjski w Europie jest zwiększone. Analityk przedstawił trzy warianty przebiegu potencjalnej akcji zbrojnej. Jego zdaniem władze na Kremlu liczą, że pogróżki doprowadzą do poważnych ustępstw Zachodu w sferze bezpieczeństwa europejskiego.