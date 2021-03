Wjechał pod pociąg, do szpitala trafiło kilkanaście osób. W sądzie tłumaczył: coś strzeliło w samochodzie

W wyniku wypadku szynobus wykoleił się, a trasa kolejowa Poznań - Wągrowiec została zablokowana. Pociągiem Kolei Wielkopolskich relacji Wągrowiec - Wolsztyn jechało 11 pasażerów i cztery osoby z obsługi. Do szpitala trafiło kilkanaście osób, w tym kierowca i pasażer ciężarówki. Dwóch rannych zostało przetransportowanych do szpitali śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

"Gdyby nie ten samochód, to nie doszłoby do tego wypadku"

Prokuratura przedstawiła 28-letniemu kierowcy ciężarówki Romanowi S. zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Grozi mu za to nawet 10 lat więzienia. W poniedziałek przed poznańskim sądem rozpoczął się proces mężczyzny. Roman S. częściowo przyznał się do winy. - Przyznaję się do wtargnięcia na przejazd kolejowy przy zamkniętych rogatkach. Ale zostałem wyprzedzony przez samochód osobowy, który zajechał mi drogę przy samych rogatkach. Wtedy z całej siły wcisnąłem pedał hamulca, żeby wyhamować, ale było już za blisko, coś strzeliło w samochodzie – mówił. Jak przekonywał, "gdyby nie ten samochód, to nie doszłoby do tego wypadku".