Przyjechali do kobiety z atakiem padaczki, musieli poradzić sobie z agresywnym i uzbrojonym 24-latkiem

Policjanci z Międzyrzecza (woj. lubuskie) interweniowali w Bobowicku w sprawie mężczyzny, który miał grozić bronią gazową ratownikom medycznym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w niedzielę około godziny 19 załogę karetki wezwano do kobiety, która miała atak padaczki. Ze względu na pojawienie się agresora, ratownicy powrócili na miejsce wezwania już w asyście policji.

Usłyszał zarzuty

24-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy. Gdy tylko wytrzeźwiał, przeprowadzono z nim czynności procesowe. –Został przesłuchany i usłyszał zarzuty związane z kierowaniem gróźb karalnych. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu za to do dwóch lat pozbawienia wolności – dodaje rzecznik.