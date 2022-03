Potrzebne są materiały opatrunkowe oraz mleko dla niemowląt i dzieci. Apel Związku Ukraińców w Polsce

Jak mądrze i skutecznie pomagać Ukraińcom walczącym z rosyjską agresją? Skala pomocy, organizowanej spontanicznie przez pojedyncze osoby, organizacje społeczne i instytucje samorządowe, jest ogromna. Ważne jest jednak, by zbierać i przekazywać to, co naprawdę jest potrzebne. O jednej z takich potrzeb informuje szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polsce.

Jeżeli ktoś by chciał nas wesprzeć, to w tej chwili najbardziej niezbędne są materiały opatrunkowe oraz mleko dla niemowląt i dzieci – apeluje szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polsce. Dary można przynosić do siedziby przy ul. Mickiewicza 45.

Relacja w tvn24.pl: Atak Rosji na Ukrainę

Matki potraciły pokarm, potrzebne mleko dla niemowląt

- Potrzebny jest pokarm suchy dla niemowląt, mleko "jedynki" i "dwójki". Matki potraciły pokarm pod wpływem tego stresu, bombardowań, śpią w piwnicach, więc te rzeczy są niezbędne w tej chwili – powiedział przewodniczący szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców Jan Syrnyk.

Dostarczone dary, posegregowane i spakowane przez wolontariuszy, jadą do Ukrainy. Związek nie prowadzi zbiórki dla uchodźców, którzy przyjechali do Szczecina. - Jest to główny punkt dystrybucyjny i to wszystko jedzie na granicę, na niej czekają nasze samochody, które przewożą to dalej w głąb Ukrainy. W konkretne miejsca - wyjaśnia Syrnyk.

Szczecin, pomoc dla Ukrainy, 7 marca 2022 PAP/Marcin Bielecki

Do szczecińskiej zbiórki włączają się także osoby z zagranicy m.in. Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji, Niemiec. - Jechaliśmy prawie cały dzień z Ostfriesland, to przy granicy holendersko-niemieckiej. Odzew ludzi nas przerósł, po czterech dniach zbiórki załadowaliśmy całego vana pomocą medyczną. Za tydzień przyjeżdżamy znowu – opowiada pani Paulina.

Związek Ukraińców przyjmuje dary w poniedziałek do godziny 18 w siedzibie związku przy ul. Mickiewicza 45.

Atak Rosji na Ukrainę - oglądaj program specjalny w TVN24

Autor:rzw

Źródło: PAP, TVN24