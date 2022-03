"Mama przyjechała, tata i brat musieli zostać". Para Ukraińców powiedziała sobie "tak" w Sopocie

czytaj dalej

Jechali po wodę, potrzebną do gaszenia pożaru, gdy najechali wozem strażackim na ładunek wybuchowy i doszło do eksplozji. Pojazd nie nadaje się już do użytku, a jadących nim ośmiu strażaków trafiło do szpitala. "Na szczęście żaden z chłopców nie zginął" - napisała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, która poinformowała o zdarzeniu.