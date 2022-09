Jadą przez przejazd kolejowy, mimo zamkniętych rogatek i czerwonego światła. "Przechodzili też ludzie"

"Często zdarza się, że samochody po prostu przejeżdżają przez zamknięte rogatki"

Mężczyzna jechał z synem. - To jest przejazd niedaleko szkoły. Mój syn tędy chodzi do szkoły. Musiałem mu tłumaczyć, że tak się nie robi, że nie wolno, żeby tak nie robił przypadkiem, gdy będzie szedł do szkoły - mówi kierowca. Pan Adam przyznaje, że często spotyka się z takim zachowaniem na tym przejeździe. - Przejazd jest niestety małą udręką i często zdarza się, że samochody po prostu przejeżdżają przez zamknięte rogatki. Może dojść w końcu do tragedii, ale mam nadzieje, że tak się nie stanie, że ktoś coś z tym zrobi i wytłumaczy, że tak nie wolno - podkreśla.