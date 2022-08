Zajechali drogę, doprowadzili do kolizji. Policja wie, kto mógł doprowadzić do zdarzenia na S7

czytaj dalej

Środa to drugi dzień Top of the Top Sopot Festival. Już dziś w Operze Leśnej artyści powalczą o Bursztynowego Słowika, a także wystąpią w ramach koncertu #iDANCE. W rozmowach w TVN24 w środę rano podkreślali, jak ważny jest kontakt z publicznością. - To dla nas największy skarb - mówiła wokalistka Blue Cafe Dominika Gawęda.