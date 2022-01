Ktoś wysadził bankomat, ukradł pieniądze i uciekł. Policja szuka sprawców

czytaj dalej

Apelujemy do posłów i posłanek o to, żeby zagłosowali za odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy oświatowej nazywanej lex Czarnek - mówiła na konferencji w Sejmie Iga Kazimierczyk z fundacji "Przestrzeń dla edukacji". - Lex Czarnek nie służy naszym dzieciom - dodała. - Nie pozwólcie na cofnięcie edukacji do czasów PRL - apelowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. - Nie chcemy dla naszych mieszkańców szkoły partyjnej, chcemy szkoły, która kształci świadomego obywatela, który będzie potrafił samodzielnie myśleć - powiedziała wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.