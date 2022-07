Dachował i uciekł. Policja namierzyła i zatrzymała 35-latka

We wtorkowy poranek na trasie Zgniłka-Lubcza (województwo kujawsko-pomorskie) dachował samochód osobowy. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. Policja ustaliła, że to 35-letni mieszkaniec gminy Więcbork, który nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów i był pod wpływem alkoholu. Przyznał się, że to on siedział za kierownicą.