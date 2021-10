Przyszedł na pocztę bez maseczki. Okazało się, że był poszukiwany i miał narkotyki

Funkcjonariusze zwrócili uwagę na 31-letniego mężczyznę, który wszedł na pocztę w Gdańsku bez maseczki na twarzy. Kiedy go wylegitymowali, okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary za przestępstwa narkotykowe. Dodatkowo zatrzymany miał przy sobie amfetaminę.

Do zdarzenia doszło w środę na poczcie przy ulicy Balcerskiego w Gdańsku. Policjanci podeszli do 31-latka, bo ten - mimo obowiązujących obostrzeń - nie miał maseczki na twarzy.

- Podczas legitymowania okazało się, że 31-latek jest poszukiwany do osadzenia w zakładzie karnym i odbycia półrocznej kary pozbawienia wolności za przestępstwo narkotykowe. Z uwagi na nerwowe zachowanie mężczyzny funkcjonariusze postanowili sprawdzić, co 31-latek ma przy sobie - przekazała podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Grozi mu do trzech lat więzienia

Policjanci znaleźli w kieszeni kurtki mężczyzny foliowe zawiniątko z białym proszkiem. Jak przekazała Ciska, była to amfetamina. 31-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. W czwartek, zgodnie z dyspozycją sądu, zostanie przewieziony do zakładu karnego. Za posiadanie narkotyków zatrzymanemu grozi do 3 lat więzienia.