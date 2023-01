Po mszy miał wejść do kościoła i wynieść z niego księgę liturgiczną. Później "próbował ją sprzedać" przed jednym ze sklepów

- Zatrzymany mężczyzna miał przy sobie mszał rzymski. Dyżurny chojnickiej policji ustalił, że sprawca po zakończonej mszy świętej wszedł do kościoła i wyniósł z niego księgę liturgiczną. Po wyjściu ze świątyni poszedł przed jeden z chojnickich sklepów, gdzie próbował ją sprzedać - informuje asp. Magdalena Zblewska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach.

Zadzwonili do księdza i powiadomili o kradzieży. Duchowny był zaskoczony

Podejrzewany o kradzież 39-latek trafił do aresztu. W chwili zatrzymania był pijany. Policja nie podaje jednak, jaki był dokładny wynik badania zawartości alkoholu w organizmie mężczyzny. Zapowiada jednak, że usłyszy on zarzut kradzieży. Za kradzież grozi mu do pięciu lat więzienia.