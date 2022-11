Rodziny ofiar z Przewodowa otrzymają wsparcie od premiera - informuje wojewoda. Trwają prace nad pomocą od ZUS

czytaj dalej

Prezydent podpisał we wtorek ustawę wydłużającą kadencję władz samorządowych do 30 kwietnia 2024 roku. Oznacza to przesunięcie terminu ich wyborów. Według PiS, którego politycy zainicjowali zmiany, celem jest uniknięcie problemów logistycznych związanych z nałożeniem się dat wyborów samorządowych i parlamentarnych. Opozycja zarzuca obozowi rządzącemu tchórzostwo i uważa, że chodzi o takie manipulowanie terminami, by sprzyjało to Zjednoczonej Prawicy.