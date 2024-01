Nowa nadzieja prezesa PiS. Kim jest Piotr Milowański?

Piotr Milowański - kim jest

Kariera w strukturach PiS

Nowa nadzieja prezesa PiS

"Piotr codziennie stawia się w centrali, Jarosław Kaczyński dobrze go poznał i ma do niego zaufanie. Dostał awans, aby mieć większy posłuch w rozbudowanej teraz strukturze partyjnej", twierdzi anonimowy informator z Nowogrodzkiej cytowany przez Onet.

"Jego akcje wystrzeliły w kosmos, bo on już teraz ma wielkie sukcesy", informatorzy z PiS twierdzą z kolei na łamach gazeta.pl. Według portalu Milowański, choć "nie jest szerzej znany", jest "człowiekiem z samego serca PiS" i "nową nadzieją" Jarosława Kaczyńskiego". To on miał stać za organizacją marszu 11 stycznia, który władze PiS uznały za sukces. To Milowański "organizuje też spotkania polityków PiS w terenie - pod hasłem 'Bądźmy razem'" - twierdzą informatorzy gazeta.pl.