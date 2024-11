Kiedy kandydat Lewicy? Tego dnia "decyzję podejmie Rada Krajowa"

Lewica jest ostatnią dużą partią polityczną, która do tej pory nie ogłosiła swojego kandydata w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. - Lewica od początku mówiła o tym, że my tego kandydata bądź kandydatkę ogłosimy w grudniu. I tak też będzie 15 grudnia. Tę decyzję podejmie Rada Krajowa partii - powiedziała w "Faktach po Faktach" ministra do spraw równości Katarzyna Kotula .

Dopytywana o konkretne nazwiska, nie chciała ujawnić. - Byłam jedną z osób badanych (jako potencjalna kandydatka - red.), choć nie ukrywam i mówiłam to także tutaj, u państwa - chciałabym się skupić na tym, co robię. Departament do spraw Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów to jest ogromne wyzwanie - mówiła.