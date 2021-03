Proces kanoniczny wobec ojca Pawła M. Dokumenty wysłane do Rzymu "w trybie pilnym"

Na początku marca wrocławscy dominikanie poinformowali, że w latach 1996-2000 w ramach duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu działał " intensywny mechanizm przypominający funkcjonowanie religijnej sekty ". "Świadectwa pokrzywdzonych - osób wówczas dorosłych - przekonują nas dzisiaj, że ówczesny duszpasterz pod pozorem pobożności wyrządził wielką krzywdę wiernym, stosując przemoc fizyczną, psychiczną, duchową, a nawet seksualną" - napisali duchowni. Chodziło o jednego z członków zakonu, ojca Pawła M.

Proces kanoniczny wobec ojca Pawła M.

W poniedziałek oświadczenie w tej sprawie opublikował ojciec Paweł Kozacki, prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów. "Jesteśmy jako Zakon zdeterminowani, by wyjaśnić sprawę do końca i umożliwić jej osądzenie zarówno na gruncie prawa państwowego, jak i kościelnego. Chcemy zrobić to w sposób jak najbardziej jawny i możliwie szybki" - oświadczył.