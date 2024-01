Nieuznawana izba Sądu Najwyższego zajmuje się ważnością ostatnich wyborów parlamentarnych

W trakcie rozprawy zarówno Sylwester Marciniak, szef Państwowej Komisji Wyborczej, jak i Robert Hernand reprezentujący przed SN Prokuraturę Generalną wnioskowali o to by uznać wybory z 15 października zeszłego roku za ważne.

Orzeczenie SN w sprawie ważności wyborów jest podejmowane na podstawie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów i opinii trójkowych składów, co do poszczególnych protestów.

"Przyjmuje się, że wybory korzystają z domniemania ważności"

Profesor Krzysztof Rączka, sędzia Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego mówił w środę w "Faktach po Faktach" w TVN24, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych "nie jest sądem, nie może sprawować wymiaru sprawiedliwości w Polsce". - W związku z tym, cokolwiek by ona nie orzekła, to nie ma znaczenia prawnego, ponieważ to orzeczenie nie wchodzi do obrotu prawnego - dodał.