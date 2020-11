Oświadczenie Mariusza Kamińskiego po marszu w Warszawie

Niestety zapowiedziana formuła 'marszu' nie została dotrzymana. Biorąc pod uwagę agresywne zachowanie niektórych uczestników manifestacji, konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego przez policjantów. Za każdym razem były one adekwatne do sytuacji - napisał w oświadczneniu szef MSWiA Mariusz Kamiński. Odniósł się w ten sposób do działań policji wobec agresywnie zachowujących się uczestników marszu narodowców, który w środę - wbrew przespisom - przeszedł ulicami Warszawy.