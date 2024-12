Bocheński: politycy powinni podlegać surowszej odpowiedzialności, bo dysponują środkami publicznymi

Bocheński powiedział, że zgadza się z tymi słowami. Zgodził się także z innym cytatem Ziobry, tym razem z 2022 roku. Ówczesny minister sprawiedliwości mówił wtedy: "Z narracji, jaką słyszę od opozycji, wynika, że w Polsce jest środowisko świętych krów i są ponad prawem. To są takie paniska, co do których, nawet gdyby były podejrzenia popełnienia przestępstwa, to ich nie można kontrolować. Otóż nie ma świętych krów, wszyscy są równi wobec prawa".