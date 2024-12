"To rodzi potencjalnie konsekwencje, jeśli chodzi o wybory prezydenckie"

Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła posiedzenie w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby". - To, w mojej ocenie i naszych służb prawnych, rodzi potencjalnie konsekwencje, jeśli chodzi o wybory prezydenckie - ocenił Szymon Hołownia. - W naszej ocenie członkowie PKW popełniają przestępstwo przekroczenia uprawnień z artykułu 231 Kodeksu karnego - mówił Krzysztof Bosak. - Szanujemy tę decyzję - powiedział Tomasz Siemoniak.

Hołownia: potencjalnie konsekwencje, jeśli chodzi o wybory prezydenckie

We wtorek marszałek Sejmu powiedział, że nie lekceważyłby poniedziałkowej decyzji PKW. - To, w mojej ocenie i naszych służb prawnych, rodzi potencjalnie konsekwencje, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, i będziemy musieli się bardzo poważnie zastanowić, jaką drogą pójść, żeby nie zdestabilizować całkowicie państwa - mówił.

Ocenił, że "takie sytuacje zawsze odbijają się negatywnie". - Niezależnie od tego, kto będzie prezydentem, kto ma jaką partię, nagle okazuje się, że w tych miejscach w państwie, w których powinno coś być, nie ma nic, albo to, co jest, jest podawane w wątpliwość. My tu rozmawiamy o najważniejszych funkcjach i sytuacjach w państwie - dodał.

Bosak: członkowie PKW popełniają przestępstwo

Bosak ocenił, że "bezprawne i przestępcze działania PKW są oczywistą ingerencją w wybory prezydenckie". - Nie jest to przestępstwo błahe, to jest ingerencja w samo serce systemu demokratycznego, przez ciało powołane do tego, żeby stać na straży stabilności, przejrzystości zasad - oświadczył. - Trudno o bardziej rażące naruszenie niż zmierzanie, poprzez obstrukcję, do niewykonania prawomocnego wyroku SN w przededniu kampanii prezydenckiej - dodał.