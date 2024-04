Nowacka o decyzji prezydenta: użył wieku jako pretekstu, by znowu uderzyć w kobiety

Stwierdziła, że prezydent "użył wieku jako pretekstu, żeby znowu uderzyć w kobiety". - Polki się też na to nie nabiorą. Pokazał, jak wygląda cały ten obóz PiS-u. Pod płaszczykiem hipokryzji znowu uderzają w kobiety i w ich bezpieczeństwo, bo pigułka "dzień po" to jest zapewnienie kobiecie, która jest w sytuacji kryzysowej, awaryjnej, takiego bezpiecznika - podkreśliła Nowacka.

Nowacka: na szczęście mamy panią ministrę Leszczynę

Nowacka powiedziała, że "na szczęście mamy panią ministrę (zdrowia Izabelę) Leszczynę, która ma na to sposób, która - z tego co wiem - już dzisiaj przedstawi do konsultacji rozporządzenie, które na podstawie prawa farmaceutycznego pomoże młodym dziewczynom w kryzysie - mówiła.

- Uważam, że na teraz potrzebne jest rozporządzenie. Uważam, że potrzebna jest też ogólna refleksja, dlaczego szesnastoletnie dziewczynki i szesnastoletni chłopcy muszą z rodzicem chodzić do lekarza, jeżeli przyznajemy, że mają na przykład prawo do urodzenia dziecka - dodała gościni TVN24.

Nowacka ws. aborcji: zagłosuje za każdą ustawą liberalizującą

Nowacka mówiła też o aborcji. Powiedziała, że wierzy w to, że w tej kadencji parlamentu zostanie przyjęta ustawa "znacznie liberalizująca przepisy aborcyjne". - Ja jestem całym sercem za przepisami Koalicji Obywatelskiej, bo też współtworzyłam te projekty ustaw i uważam, że są to najrozsądniejsze, najlepsze rozwiązania - stwierdziła. Ale zadeklarowała, że "zagłosuje za każdą ustawą liberalizującą".

- Problemem jest to, że znowu nad decyzjami kobiet stoi kilku panów, którzy mają wątpliwości. Tylko chciałam im przypomnieć, że to nie będzie na końcu ich wybór i ich decyzja, tylko indywidualna decyzja kobiety. Chciałabym, żebyśmy już przestali udawać, że jest inaczej - podkreśliła.

Nowacka: potrzebujemy zmiany - dla dobra dzieci, dla dobra rodziców, dla dobra edukacji

- Byliśmy też przyzwyczajeni w różnych momentach do mundurków. Przez lata do opresji, kar fizycznych stosowanych przez nauczycieli. Świat się zmienia. To nie jest eksperyment, bo eksperyment to jest coś, co się wydarza incydentalnie. A w bardzo wielu polskich szkołach, od dawna chcąc ulżyć uczniom, nauczyciele zaczęli odchodzić od prac domowych. Jest wiele szkół, które tak działają od kilku lat - dodała.