Budowa płotu na granicy polsko-białoruskiej. Zastępczyni RPO: nie możemy tworzyć wrażenia, że Polska jest fortecą

Doktor Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, odniosła się do sytuacji cudzoziemców, którzy od kilkunastu dni koczują na granicy Polski z Białorusią. W "Faktach po Faktach" w TVN24 mówiła o "nieludzkim traktowaniu" tych osób. - Warunki, w jakich te osoby przebywają, w ogóle urągają pojęciu, że traktujemy te osoby jak ludzi - stwierdziła. Odnosząc się do budowy płotu na granicy polsko-białoruskiej, pytała "czy to ma być symbol państwa". - Czy my mamy pokazywać, że Polska, państwo demokratyczne, może tylko budować zasieki? - dodała.

W Usnarzu Górnym na granicy Polski z Białorusią od kilkunastu dni koczuje grupa cudzoziemców. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska przekazała, że białoruska służba w piśmie do SG potwierdziła, że koczujący cudzoziemcy są na Białorusi.

W poniedziałek Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek skierował list do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie sytuacji uchodźców na granicy. Stwierdził, że nieprzyjmowanie wniosków o ochronę międzynarodową od cudzoziemców przebywających w strefie przygranicznej stanowi naruszenie prawa. Z kolei w środę Wiącek zwrócił się do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego o zobowiązanie Straży Granicznej "do umożliwienia cudzoziemcom dostępu do procedury uchodźczej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego, a także o międzynarodowe zobowiązania wynikające z zawartych przez Polskę umów międzynarodowych".

Zastępczyni RPO: nazwałabym to torturami

O sytuację na granicy polsko-białoruskiej była pytana w "Faktach po Faktach" w TVN24 zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, doktor Hanna Machińska.

- Nazwałabym to "nieludzkie traktowanie", nazwałabym to też torturami - mówiła. Wskazywała, że przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur dwukrotnie wizytowali te tereny.

- Nasi koledzy mieli możliwości rozmawiania z tymi osobami, zbliżyli się do granicy. Wszystkie te osoby wyraziły gotowość złożenia wniosków o ochronę międzynarodową ,(...), moi koledzy, którzy wrócili z tej wizytacji, byli przerażeni warunkami, w jakich te osoby przebywają - kontynuowała.

- Warunki, w jakich te osoby przebywają, w ogóle urągają pojęciu, że traktujemy te osoby jak ludzi - mówiła dalej Machińska. - To jest dramat, XXI wiek, a patrzymy na to z obojętnością - dodała.

Machińska: nie wyobrażam sobie, żeby Polska łamała decyzje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zastępczyni RPO odniosła się także do tego, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał środki tymczasowe i nakazał Polsce oraz Łotwie zapewnić migrantom koczującym na granicy z Białorusią wodę, żywność, opiekę medyczną i, jeśli to możliwe, tymczasowe schronienie. ETPCz zaznaczył przy tym, że nie oznacza to nakazu wpuszczenia ich na terytorium Polski i Łotwy.

Mówiła, że nie wyobraża sobie, żeby Polska łamała decyzje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Machińska o budowie płotu na granicy: czy to ma być symbol naszego państwa

Hanna Machińska komentowała też fakt, że wojsko rozpoczęło w środę budowę płotu na granicy polsko-białoruskiej w regionie Zubrzycy Wielkiej w województwie podlaskim. Docelowo ogrodzenie ma mieć około 180 kilometrów długości i zabezpieczać lądowy odcinek granicy.

- Obraz, który państwo pokazujecie - czy to ma być symbol państwa, czy to ma być symbol osób napływających, (które są - red.) w dramatycznej sytuacji, uciekających przed przemocą? Czy my mamy pokazywać, że Polska, państwo demokratyczne, może tylko budować zasieki? - pytała.

- To nie jest obrona, my nie bronimy się, nie możemy tworzyć wrażenia, że Polska jest fortecą, dookoła będą mury, zasieki - mówiła dalej.

- To jest XXI wiek, ludzie przemieszczają się, to są ludzie, którzy potrzebują wsparcia. Nie może być tak, żeby władze polskie pozostawały głuche na to wielkie oczekiwanie - powiedziała rozmówczyni TVN24.

Autor:mjz/dap

Źródło: TVN24