Groził podpaleniem za plakat Trzaskowskiego. Potem przeprosił i wyraził skruchę. "Pojednaliśmy się"

"Otrzymałam przeprosiny i obietnicę dobrego sąsiedztwa, ja z kolei postanowiłam w czasie wakacyjnego pobytu nie przekonywać okolicznych mieszkańców do głosowania na mojego kandydata" - napisała w oświadczeniu Katarzyna Baumiller. Jej dzieci nagrały mężczyznę, który groził podpaleniem, ponieważ zauważył plakat wyborczy Rafała Trzaskowskiego na posesji pani Katarzyny. 46-latek został zatrzymany przez policję, ale wyraził skruchę. Do sprawy odniósł się również kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Zdarzenie miało miejsce w Starych Budach w województwie mazowieckim, około 45 kilometrów od Warszawy. Jego przebieg nagrały dzieci mieszkanki tej miejscowości, przed której domem wisiał plakat wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Film trafił do sieci.

"Trzaskowski? U mnie na Starych Budach?"

- Trzaskowski? U mnie na Starych Budach? Wyp******ać! Do Warszawy! - krzyczał mężczyzna po zobaczeniu plakatu wyborczego kandydata Koalicji Obywatelskiej. Mieszkanka zwróciła mężczyźnie uwagę, że "to jest wolny kraj", na co ten odpowiedział: - Ale nie Trzaskowski! Nie złodziej pier***ony! Dzieci będzie pedaliła? Twoje dzieci będą pedały.

Na uwagę kobiety, że nawet jeśli tak będzie, to znaczy, że takie się urodziły, mężczyzna krzyknął: - To wyp******aj stąd. Następnie wykrzyczał: "to się spali!", wskazując palcem na dom kobiety. - To jest groźba karalna, proszę pana - odpowiedziała kobieta.

Mężczyzna zamierzał prawdopodobnie odjechać. Na filmie widać, że szedł do stojącego samochodu. Autorka nagrania pobiegła za mężczyzną, aby poznać numer rejestracyjny samochodu. Ten jednak zaczął biec w jej kierunku i wszedł na teren posesji. Mieszkanka Starych Bud powiedziała do innych kobiet, który były w jej domu, żeby zadzwoniły na policję, dopiero wtedy mężczyzna odszedł.

Policja zatrzymała mężczyznę

Portal tvn24.pl dowiedział się, że policja zatrzymała mężczyznę. Fakt zatrzymania potwierdziliśmy oficjalnie u rzecznika prasowego Komendy Głównej Policji inspektora Mariusza Ciarki.

Zdarzenia miało miejsce w Starych Budach

Zatrzymanym jest 46-letni mężczyzna, mieszkaniec tej samej miejscowości. Na razie policjanci wszczęli wobec niego sprawę z artykułu 119 Kodeksu karnego, który mówi: "kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Według naszych informacji do samego wydarzenia doszło 30 czerwca. Teraz funkcjonariusze policji rozmawiają z poszkodowanymi kobietami. - Przyjmujemy zawiadomienie i wniosek o ściganie od pokrzywdzonej. Prokuratura zapoznaje się ze zgromadzonymi przez nas materiałami - przekazał rozmówca z policji.

Mężczyźnie może grozić jeszcze zarzut z artykułu 190 Kodeksu karnego, dotyczącego gróźb karalnych.

"To nie byłem ja. Byłem strasznie zdenerwowany". Mężczyzna przeprasza

Mężczyzna w dniu zatrzymania wyraził skruchę za swoje słowa. - Bardzo chciałem przeprosić właścicielkę działki, na której zerwałem billboard wyborczy pana Trzaskowskiego. Przepraszam pana Trzaskowskiego i jego wyborców. (To) była chwila emocji, nie wiem, co uderzyło mi do głowy - powiedział.

46-latek przekonywał, że "nie był sobą, podczas rejestrowania nagrania. - To nie byłem ja. Byłem strasznie zdenerwowany. To był jedyny powód, dla którego tak postąpiłem - oświadczył. - Jeszcze raz wszystkich przepraszam - dodał.

"Zaufałam szczerości jego skruchy"

Katarzyna Baumiller, przed której domem doszło do zdarzenia i której dzieci nagrały je, wydała w tej sprawie oświadczenie. Publikujemy je w całości.

Film o agresywnym zrywaniu banerów wyborczych wypłynął na szerokie wody internetu bez mojej zgody, zaczął żyć własnym życiem, i spowodował falę hejtu, która jest równie straszna jak to, co zobaczyliście Państwo na filmie. Podobnie jak kandydat na prezydenta, którego wspieram, uważam że jedyna dobra przyszłość naszego kraju, polskiego społeczeństwa, ale i naszej lokalnej społeczności, leży w dialogu i szukaniu tego co nas łączy, a nie co dzieli. Wszyscy się różnimy - także co do poglądów i co do sposobu ich wyrażania. Niezależnie od tych różnic i niezależnie od miejsca, w którym mieszkamy - czy na północy czy południu, czy w dużym mieście czy na spokojnej wsi - musimy wspólnie znaleźć sposób na zgodne życie obok siebie. Przy dobrych chęciach można tego dokonać, można zobaczyć w sobie nawzajem po prostu ludzi. Bo wszyscy mamy jakieś słabości i wszyscy mamy jakieś marzenia. Ja i mój sąsiad już tego dokonaliśmy. Pojednaliśmy się, zanim nasz konflikt stał się publicznie znany. Otrzymałam przeprosiny i obietnicę dobrego sąsiedztwa, ja z kolei postanowiłam w czasie wakacyjnego pobytu nie przekonywać okolicznych mieszkańców do głosowania na mojego kandydata. Wierzę, że mój sąsiad też dostrzegł w nagranym przez moje dzieci filmie jakieś swoje zaskakujące oblicze i że opinia publiczna powstrzyma się od dalszych ataków skierowanych na niego, bo ponosi on wielkie koszty tej sytuacji. Zaufałam szczerości jego skruchy. Wierzę, że nasze upublicznione pojednanie może dać do myślenia stronom innych podobnych sporów, wierzę, że z każdej niezgody jest droga wyjścia. Bo Polskę mamy tylko jedną, wspólną.

Baumiller skomentowała sytuację także w rozmowie z TVN24. - Kiedy to się działo byłam absolutnie przerażona, byłam (w domu) sama z dzieciakami. Miałam poczucie narażenia na duże niebezpieczeństwo siebie, (swojego) mienia - relacjonowała. - Po jakimś czasie dowiedziałam się, kim jest ten człowiek. Kiedy już wiedziałam kim on jest, postanowiłam, że nie będę wpuszczać tego filmu do internetu, bo wolę z nim porozmawiać. Dopiero, gdyby ten dialog się nie udał, chciałam zrobić z tego szerszą sprawę, zgłosić to na policję i ukarać sprawcę - przyznała.

Wyjaśniła, że z mężczyzną spotkała się następnego dnia po incydencie. - Musiałam wykonać pracę, żeby zobaczyć w nim nie tylko agresora, ale także zdobyć się na szczyty empatii i zrozumieć, co tu się wydarzyło. Wydaje mi się, że to się udało. On od samego początku mnie bardzo przeprosił, a ja na przeprosiny postanowiłam być otwarta - zaznaczyła.

- Mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę, trwała godzinę. Spotkaliśmy się na poziomie ludzkim. Powiedziałam wtedy, że nie będę wnosić tej sprawy na policję, w związku z tym, że nie czuję już zagrożenia. Zostałam zapewniona, że to był wybryk. Nie miałam powodu, aby temu nie wierzyć, bo spotkałam na przeciwko siebie człowieka, słyszałam jego głos, widziałam jego emocje - powiedziała. W rozmowie z TVN24 dodała, że mężczyzna w trakcie incydentu był "bardzo pijany". - Kiedy wytrzeźwiał i zobaczył ten film, podobno bardzo to przeżył. Podczas rozmowy był bardzo przejęty i zawstydzony - powiedziała. - Usłyszałam, że nie wie, jak mógł to zrobić. Powiedział, że gdyby mógł cofnąć czas, to zrobiłby wszystko, aby to się nie wydarzyło - dodała.

"Postanowiłam być otwarta na przeprosiny". Po incydencie w Starych Budach TVN24

Trzaskowski: jeżeli ta osoba by przeprosiła, to myślę, że byłby to bardzo dobry przykład dla nas wszystkich

Do wydarzeń odniósł się sam Trzaskowski. Pytany o tę sprawę na konferencji w Łodzi przekazał, że był to "bardzo bulwersujący incydent". Dodał, że rozmawiał z kobietą, która "padła ofiarą tego incydentu". - Bardzo mi imponuje jej postawa. Pani postanowiła porozmawiać z osobą, która zrywała plakaty. Ta osoba była niesłychanie wzbudzona. Wzbudzona kłamstwami telewizji publicznej. Ten człowiek przeprosił panią. Mówił, że miał zszargane nerwy, prawdopodobnie po oglądaniu tych kłamstw i manipulacji - powiedział.

Trzaskowski przypomniał, że taki rodzaj przestępstwa jest ścigany z urzędu. - Ale jeżeli ta osoba by przeprosiła, jeżeli rzeczywiście przyznała, że te groźby nie były poważne, to myślę, że byłby to bardzo dobry przykład dla nas wszystkich, że można dalej ze sobą rozmawiać, że trzeba opanowywać nerwy i przestać słuchać telewizji, która przez cały czas manipuluje - tłumaczył.

Trzaskowski o wydarzeniach w Starych Budach: Ta osoba była niesłuchanie wzbudzona. Wzbudzona kłamstwami telewizji publicznej TVN24

Autor:Robert Zieliński, kb, akw/kab

Źródło: tvn24.pl