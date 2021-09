Stan wyjątkowy na granicy Polski z Białorusią. Minister Mariusz Kamiński przedstawił szczegóły

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenach przy granicy z Białorusią. Minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński zapewnił, że rząd "działa w sposób proporcjonalny, adekwatny do sytuacji". Jak mówił, "na Białorusi lub w jej okolicach nie ma wojny domowej, która uzasadniałaby, żeby ludzie z różnych części świata szukali pomocy".

Zapewnił, że rząd "działa w sposób proporcjonalny, adekwatny do sytuacji i stanowczo, tam gdzie trzeba". - I środki, o które zwróciliśmy się do prezydenta, i które będą wynikały z rozporządzenia, są przemyślane i myślę, że skutecznie doprowadzą do ustabilizowania sytuacji na całej granicy z Białorusią - powiedział.