Spis powszechny 2021. GUS: w sobotę nocne spisywanie dla zapracowanych

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do przyszłego czwartku 30 września. Dlatego GUS organizuje w sobotę specjalne nocne spisywanie dla zapracowanych. W Warszawie będzie można się spisać w ośmiu urzędach dzielnicowych. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Główny Urząd Statystyczny organizuje w sobotę nocne spisywanie dla zapracowanych. "W sobotę, 25 września, odwiedź jeden z wybranych punktów spisowych lub zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99. Czekamy na Ciebie aż do północy" - poinformował GUS. Na rządowej stronie dostępna jest lista punktów spisowych.

Warszawa przyłącza się do akcji

Do akcji przyłączyła się też Warszawa. W sobotę w ośmiu urzędach dzielnicowych w Warszawie (Bielany, Wola, Ochota, Mokotów, Ursynów, Targówek, Praga-Południe i Praga-Północ) pracownicy Delegatur Biura Administracji i Spraw Obywatelskich będą obsługiwać osoby, które zgłoszą się w celu dopełnienia ustawowego obowiązku samospisu w godzinach 9-22. W pozostałych dzielnicach punkty spisowe będą czynne tego dnia w godzinach 9-13.

"To już ostatnie dni, aby wziąć udział w Narodowy Spis Powszechny - pamiętajcie, że macie na to czas już tylko do 30 września. W tym tygodniu w Warszawie możecie się spisać także w sobotę" - zachęca prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.