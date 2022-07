4,5-letnia dziewczynka wypadła z okna. Dziecko nie żyje

czytaj dalej

"Kiedy filmowaliśmy ten moment, kiedy Elvis po raz pierwszy wychodzi na scenę i jest wyśmiewany przez publiczność, wiedziałem, jakie to uczucie. Tamtej nocy wróciłem do domu we łzach" - wspomina Austin Butler, odtwórca tytułowej roli w filmie "Elvis" Baza Luhrmanna. Opowiedział o specyficznych metodach reżysera, które miały przygotować go do roli "Króla rock and rolla".