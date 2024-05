Szmydt "był w ścisłym zainteresowaniu ABW"? Koordynator służb specjalnych komentuje

Onet: Szmydt "był w ścisłym zainteresowaniu ABW"

We wtorek portal Onet napisał, że Szmydt "był w ścisłym zainteresowaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego co najmniej od kilku miesięcy". Takie informacje - jak napisał portal - potwierdziły dwa niezależne źródła z polskiego rządu i służb.

Portal napisał też, że kontrola w ABW, poza ogłoszoną oficjalnie "weryfikacją zakresu informacji niejawnych, do których w związku ze sprawowaną funkcją i prowadzonymi sprawami miał dostęp sędzia", dotyczy także tego "w jaki sposób doszło do niekontrolowanego wyjazdu z Polski na Białoruś sędziego Szmydta".

Siemoniak: to kłamstwo, że służby zajmowały się Szmydtem

Stwierdził, że "sprawa Szmydta będzie z pewnością wymagała wniosków ustawowych co do połączenia niezawisłości sędziów i niezależności prokuratorów z wymogami ochrony informacji niejawnych i interesami bezpieczeństwa narodowego".

Rzecznik koordynatora służb specjalnych komentuje

Tusk o sygnałach od służb

O sędzim Szmydcie mówił we wtorek premier Donald Tusk . - Nie ulega wątpliwości po tym, co odebrałem od naszych służb, że nie mamy do czynienia z jakimś jednorazowym wyczynem, tylko ze sprawą, która ma swoje źródła długi, długi czas temu - mówił.

Jak stwierdził, "nie możemy lekceważyć tej sprawy". - To nie jest kwestia obyczajowa, to nie jest kwestia medialnych sensacji, tylko musimy mieć świadomość, że służby, w tym przypadku białoruskie pracowały z osobą, która miała dostęp bezpośredni do ministra sprawiedliwości, która była odpowiedzialna za niszczenie systemu sędziowskiego w Polsce, która miała dostęp do różnych niejawnych dokumentów, do których żaden wywiad nie powinien mieć za żadne skarby dostępu - kontynuował Tusk.