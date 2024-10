Hołownia o reparacjach: ten rachunek nie jest zamknięty  

Szymon Hołownia podczas spotkania z mieszkańcami Kraśnika został zapytany o sprawę tzw. reparacji wojennych od Niemiec. Jego zdaniem ten temat jest otwarty i kwestia zadośćuczynienia za zniszczenia nie jest rozliczona. - Tylko, jak dzisiaj się idzie do Niemców, to oni mówią: dobrze, to my wybudujemy teraz taki specjalny dom pokoju, w którym będziemy rozmawiać. Po co kolejny dom pokoju – pytał retorycznie lider Polski 2050.