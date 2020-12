"Prywatne porachunki" czy "braki kadrowe"? Dymisje i degradacje we wrocławskiej prokuraturze

O czystkach we wrocławskich prokuraturach oraz przenoszeniu doświadczonych śledczych do jednostek niższego szczebla pisze w piątek "Gazeta Wyborcza". Cytuje prokuratorów, którzy twierdzą, że zmiany "to prywatne porachunki" albo "kara za zwlekanie z postawieniem zarzutów" mecenasowi Romanowi Giertychowi. Rzecznik Prokuratury Regionalnej wyjaśniła, że decyzje spowodowane są "brakami kadrowymi" i chęcią wzmocnienia podległych jednostek "doświadczonymi prokuratorami".

"Gazeta Wyborcza" pod koniec października zaczęła informować o zmianach wśród osób zajmujących kierownicze stanowiska w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu. Doszło tam między innymi do dymisji prokuratora regionalnego Artura Rogowskiego, jego dwóch zastępców oraz naczelników wydziałów ds. przestępczości gospodarczej i ds. przestępczości finansowo-skarbowej.

Śledczy przekazali nieoficjalnie dziennikarzom "GW", że dymisje to "kara za zwlekanie z postawieniem zarzutów Romanowi Giertychowi".

Przenoszenie do prokuratur najniższego szczebla

W piątek "Wyborcza" poinformowała, że to nie koniec zmian we wrocławskiej prokuraturze regionalnej. Według informacji dziennika niedawno do pracy w prokuraturach rejonowych (najniższych w hierarchii) "skierowani zostali niezwykle doświadczeni śledczy".

Mowa tu o prokuratorze Dariuszu Szyperskim, który przed zmianami dokonanymi przez Zbigniewa Ziobrę był we Wrocławiu prokuratorem apelacyjnym, czyli szefem jednostki będącej odpowiednikiem obecnej prokuratury regionalnej. Teraz Szyperski pracuje w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia Fabryczna. Jego ówczesny zastępca, a w przeszłości również prokurator okręgowy w Świdnicy Jerzy Kasiura, jest aktualnie prokuratorem w świdnickiej prokuraturze rejonowej.

Dziennikarze podają, że pełniąca dawniej funkcję rzeczniczki Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu Anna Zimoląg oddelegowana została do pracy w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze.

- To jakieś prywatne porachunki, bo raczej trudno o jakiś klucz polityczny dla tej trójki - skomentowali "Wyborczej" wrocławscy prokuratorzy. - Zimoląg i Kasiura pracowali w prokuratorskim nadzorze. Nadepnęli na odcisk kilku prokuratorom zajmującym obecnie wysokie stanowiska. A ci teraz się mszczą - przyznał inny prokurator.

Szczeble organizacyjne w prokuraturze: Prokuratura Krajowa Prokuratury Regionalne (dawniej Apelacyjne) Prokuratury Okręgowe Prokuratury Rejonowe

Do zmian w organizacji prokuratur doszło po wejściu w życie ustawy dotyczącej ustroju prokuratury z marca 2016 roku. Zapisy połączyły wtedy funkcję Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, ponownie utworzyły Prokuraturę Krajową w miejsce Prokuratury Generalnej, a także zastąpiła prokuratury apelacyjne prokuratorami regionalnymi.

Budynek Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu i Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Maciej Kulczyński/PAP

Dziennikarze zapytali wrocławską prokuraturę regionalną o powody roszad śledczych na stanowiskach.

Rzeczniczka jednostki prokurator Katarzyna Bylicka w przesłanym im oświadczeniu napisała: "Prokurator Regionalny we Wrocławiu, ze względu na braki kadrowe w prokuraturach rejonowych i okres statystyczny, podjął decyzje o wzmocnieniu jednostek rejonowych doświadczonymi prokuratorami z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu".

Odwołanie szefowej Prokuratury Rejonowej

Do zmian doszło także na najwyższych stanowiskach wrocławskiej Prokuratury Rejonowej na Starym Mieście, gdzie - według "GW" - "prowadzone są między innymi śledztwa dotyczące manifestacji, czy pobić, do których dochodzi w centrum miasta". Dziennik opisuje, że w miniony wtorek ze stanowiska szefowej tej jednostki została odwołana Małgorzata Kalecińska.

We wszystkie te sprawy włączyła się Prokuratura Krajowa. Gazeta opisuje, że nakazała śledczym "albo wycofanie z sądów aktów oskarżenia (Helcyk i Międlar), albo złożenie apelacji na korzyść skazanego (Rybak)". Rybak został skazany prawomocnie w listopadzie 2017 roku.

"Wyborcza" podała, że jeden z wieloletnich wrocławskich prokuratorów przekazał gazecie informację, że dymisja Kalecińskiej to także "odprysk sprawy z Giertychem" - Postawić zarzutów mecenasowi nie chciał przecież jej mąż - powiedział prokurator. Według informacji dziennika mąż Kalecińskiej, Piotr, "również liczy się z degradacją".

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu nie odpowiedziała do czasu publikacji na pytania dziennikarzy w tej sprawie.

Sprawa Romana Giertycha

Do zatrzymań 12 osób, w tym biznesmena Ryszarda Krauzego i adwokata Romana Giertycha, doszło w połowie października w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia i przywłaszczenia łącznie około 92 milionów złotych z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord.

Śledczy skierowali wówczas do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Krauzego i czterech innych osób. 17 października Sąd Rejonowy w Poznaniu nie uwzględnił wniosków prokuratury o tymczasowe aresztowanie podejrzanych.

Wobec Romana Giertycha prokuratura zdecydowała o zastosowaniu środków zapobiegawczych: 5 milionów złotych poręczenia majątkowego, zawieszenia w czynnościach adwokata, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi. Giertych na początku grudnia informował, że poznański Sąd Rejonowy uchylił postanowienie prokuratury o środkach zapobiegawczych zastosowanych wobec niego.

Roman Giertych Tomasz Gzell/PAP

Pełnomocnicy Giertycha twierdzą, że zarzuty w tej sprawie nie zostały mecenasowi skutecznie postawione, ponieważ, kiedy były odczytywane, Giertych był nieprzytomny. Adwokat przebywał wówczas w szpitalu, do którego trafił po tym, jak zemdlał w trakcie przeszukania jego domu przez CBA. Jeden z jego pełnomocników Jakub Wende wyjaśniał, że "prokuratura usiłowała ogłosić naszemu klientowi zarzut i zrobiła to w sposób nieskuteczny, to znaczy ten zarzut nigdy nie został ogłoszony".

Śledztwo, między innymi w sprawie Giertycha, toczyło się we Wrocławiu, później w Poznaniu.

Autor:akw/adso

Źródło: "Gazeta Wyborcza", tvn24.pl