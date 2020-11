Lempart: Jeżeli się boicie, to normalne. Ważne, co z tym strachem zrobicie

Ja nie jestem od tego, żeby wmawiać komuś strach i mówić ludziom, że mają się bać. Myślę, że ostatnią rzeczą, jaką mogę robić w tym momencie, to mówić ludziom, którzy walczą o wolność, którzy walczą o swoje wartości: bójcie się, obawiajcie się - powiedziała w "Kropce nad i" w TVN24 liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart. - Ja jestem od tego, żeby mówić: możecie zrobić tyle, ile możecie zrobić. Człowiek może zrobić tylko tyle, więcej nie - dodała.

Od ponad dwóch tygodni trwają w Polsce protesty po tym, jak 22 października Trybunał Konstytucyjny, na czele którego stoi Julia Przyłębska, orzekł, że prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

"W przypadku młodych zadziałało też to, że dla nich PiS przekroczył granicę śmieszności i absurdu"

Liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart w "Kropce nad i" w TVN24 powiedziała, że "młodzi ludzie poruszyli się sami", a "złożyło się na to bardzo wiele czynników". - To jest też efekt pracy takich ciotek rewolucji, jak ja, ludzi, którzy organizowali się w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet - oceniła.

- To jest efekt też tego wszystkiego, co wcześniej się działo. Ludzi zjednoczyła nawet nie walka o aborcję, nie walka o trybunał, i nie te wszystkie postulaty, które się pojawiły na ulicy, kluczowy jest moim zdaniem czynnik priorytetu i to jest też przyczyna spadku notowań PiS-u. To, że w czasie pandemii, kiedy już nic nie działa, a ochrona zdrowia trzyma się na plecach medyków, rząd i większość rządząca zajmuje się aborcją - skomentowała.

Jej zdaniem "w przypadku młodych zadziałało też to, że dla nich PiS przekroczył granicę śmieszności i absurdu". - A kiedy młodzi się z kogoś śmieją, to jest początek jego końca - dodała.

"Ważne jest to, co z tym strachem zrobicie. Próbujcie z nim walczyć, próbujcie go pokonać"

Pytana, czy nie obawia się brutalności policji na przykład wobec młodych ludzi, którzy są na ulicy, odpowiedziała, że nie jest od tego, żeby "wmawiać komuś strach i mówić ludziom, że mają się bać".

- Ja mam dawać przykład. Ja też się boję. Nie boję się tego, że ktoś się obrazi albo coś wyjdzie źle. My robimy w ciągu ostatnich dwóch tygodni robotę czterokrotnie większą, niż wcześniej. Myślę, że ostatnią rzeczą, jaką mogę robić w tym momencie, to mówić ludziom, którzy walczą o wolność, którzy walczą o swoje wartości: bójcie się, obawiajcie się - mówiła.

- Ja jestem od tego, żeby mówić: możecie zrobić tyle, ile możecie zrobić. Człowiek może zrobić tylko tyle, więcej nie. Jeżeli się boicie, to jest normalne. Jeżeli byśmy się nie bali, nie mielibyśmy instynktu samozachowawczego. Natomiast ważne jest to, co z tym strachem zrobicie. Próbujcie z nim walczyć, próbujcie go pokonać - zaznaczyła Lempart.

