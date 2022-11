W Sejmie o sprawie Polskiego Związku Tenisowego i Skrzypczyńskiego. "Nieobecność ministra to absolutna kompromitacja"

Sejmowa komisja sportu dyskutowała w środę o sytuacji w Polskim Związku Tenisowym i sprawie oskarżanego o molestowanie seksualne byłego już prezesa Mirosława Skrzypczyńskiego. Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula, która wyznała, że była napastowana przez Skrzypczyńskiego, zwracała uwagę, że na posiedzeniu nie pojawił się minister sportu Kamil Bortniczuk. - Nie przyszedł, bo najwyraźniej nie obchodzi go sprawa, którą omawiamy. Dzisiejsza nieobecność pana ministra to jest absolutna kompromitacja - oceniła. Nowy prezes PZT Dariusz Łukaszewski opowiadał o działaniach podjętych przez związek, zaś wiceminister sportu Arkadiusz Czartoryski o planowanych zmianach legislacyjnych.

Portal Onet rozmawiał z osobami oskarżającymi byłego już prezesa PZT Mirosława Skrzypczyńskiego (zrezygnował z prezesury w ubiegłym tygodni, a z członkostwa w zarządzie we wtorek) o molestowanie i przemoc. Wśród nich jest posłanka Lewicy Katarzyna Kotula, która opowiedziała swoją historię w wywiadzie z portalem, a także w "Kropce nad i" w TVN24.

Wiceminister sportu: trwają analizy w sprawie zamian legislacyjnych

Nowy prezes PZT: zarząd solidaryzuje się ze wszystkimi ofiarami przemocy

Przekazał też, że ZPT przyjął kodeks etyki i powołał komisję do wyjaśnienia spraw związany ze Skrzypczyńskim .

Kotula o Bortniczuku: nieobecność ministra to jest absolutna kompromitacja

Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula zwróciła się do nieobecnego ministra sportu Kamila Bortniczuka. - Chciałam panu ministrowi powiedzieć, że: czyny, a nie słowa. Bo wczoraj mnie pan pouczał, formułował pan wobec mnie zarzuty, wspominał, że odrzuciłam zaproszenie na spotkanie, i co? Jesteśmy dzisiaj na posiedzeniu komisji, która omawia sprawę molestowania seksualnego w polskim sporcie, a pana ministra Bortniczuka niestety z nami nie ma, nie znalazł pan minister czasu na spotkanie z posłami - powiedziała.

Jej zdaniem "nie przyszedł, bo najwyraźniej nie obchodzi go sprawa, którą omawiamy". - Dzisiejsza nieobecność pana ministra to jest absolutna kompromitacja, to jest naprawdę lekceważenie wielkiego problemu - dodała.