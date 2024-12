Szef PKW o decyzji w sprawie pieniędzy dla PiS: każdy na swój sposób rozumie treść tej uchwały

czytaj dalej

Rozmawiałem dzisiaj z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Musimy przy tak ważnej decyzji dać sobie przynajmniej parę godzin na to, żeby to odkodować, zrozumieć, usłyszeć - mówił w "Tak jest" Maciej Berek. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów był w TVN24 pytany o to, co szef resortu finansów zrobi po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która przyjęła sprawozdanie komitetu PiS. - Będziemy o tym na pewno rozmawiali - dodał.