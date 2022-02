Ryszard Brejza przed senacką komisją: obiektem zainteresowania służb był i jest mój syn

- Próby zainfekowania mojego telefonu Pegasusem odbieram, w niewielkim stopniu, ale również jako i z możliwymi skutkami politycznymi dla mojej działalności w okresie wyborczym. Przede wszystkim obiektem zainteresowania służb był i jest mój syn Krzysztof Brejza, obecny senator. Nie mam co do tego wątpliwości - powiedział Ryszard Brejza.

Łośko: swoją sprawę wiążę z kwestią polityczną

Senacka komisja nadzwyczajna

Powołanie komisji to pokłosie ustaleń działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab. Podała ona, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus byli inwigilowani mec. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator KO Krzysztof Brejza. Do telefonu polityka miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 roku do 23 października 2019 roku, gdy był on szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.