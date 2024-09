Funkcjonariusz ABW o Pegasusie przed komisją śledczą

Ze względu na to, że dane identyfikujące funkcjonariusza stanowią informację niejawną, przesłuchanie jest w pełni zanonimizowane. W czasie części jawnej posiedzenia agent ABW znajduje się w innym pomieszczeniu niż komisja, a pokazywany obraz i dźwięk są zmodyfikowane.

Świadek: nigdy nie zostało wydane świadectwo dla sytemu pod nazwą Pegasus

Sroka pytała, czy osoby, które podjęły decyzje o tym, żeby dopuścić system Pegasus, którego elementy znajdowały się poza granicami kraju, miały pełną świadomość, jak wygląda jego architektura oraz czy dane pozyskiwane za pomocą tego systemu były bezpieczne. Sroka pytała również o to, czy ABW wykonała akredytacje bezpieczeństwa tego systemu.

- Tutaj należałoby zadać sobie pytanie, czy potoczne rozumienie określania systemu Pegasus jest zbieżne z jego ustawową definicją - mówił. - Dlatego że z doniesień medialnych wynika bardziej, że tutaj posłużono się pewną usługą lub oprogramowaniem zakupionym od strony trzeciej, a nie systemem teleinformatycznym w podstawowym rozumieniu. Czyli nie czymś, co jest przedmiotem akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego - dodał.

Wyjaśnił, że każda akredytacja prowadzona jest na wniosek podmiotu, czyli jednostki organizacyjnej, która tworzy taki system. - Zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa - analizowaną czy to w ABW, czy SKW i wynikami audytu - wydawane jest ewentualne świadectwo w przypadku pozytywnej oceny dokumentacji, jak i pozytywnych wyników audytu bezpieczeństwa systemu - zaznaczył.

Na pytanie o to, czy dysponent systemu zwrócił się do ABW o przeprowadzenie sprawdzeń, odparł: - Zgodnie z moją wiedzą w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nigdy nie zostało wydane świadectwo (bezpieczeństwa - red.) dla systemu pod nazwą Pegasus dla CBA .

Zeznał ponadto, że zgodnie z art. 48 ust. 1 Ustawy o ochronie informacji niejawnych systemy teleinformatyczne przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych podlegają akredytacji. Jednak w art. 51 wspomnianej ustawy znajdują się pewne wyłączenia z obowiązku akredytacji.

Poinformował również, że to w 2022 roku "wprowadzono drobne, ale bardzo znaczące zmiany", jeżeli chodzi o treść przepisów mówiących o włączeniach z obowiązku akredytacji.

Pytany o to, czy system Pegasus powinien zostać akredytowany odpowiedział: - Nie mam wiedzy, czy wszystkie elementy systemu Pegasus między rozpoczęciem jego użytkowania przez CBA a 2022 r. znajdowały się w strefach (ochronnych - red.), czy poza nimi.

- Natomiast jeżeli jakikolwiek element systemu znajdował się w strefach ochronnych i w takim systemie były przetwarzane informacje niejawne, a całość spełnia wymogi systemu teleinformatycznego, to obowiązkiem kierownika jednostki organizacyjnej było przedłożenie dokumentacji i rozpoczęcie procesu akredytacji takiego systemu - ocenił.

Może Jarvis? "Taka nazwa na żadnym świadectwie akredytacji również się nie pojawiła"

Wiceszef komisji Marcin Bosacki (KO) zapytał, czy skoro ABW nie wydała akredytacji na prośbę CBA dla systemu, który nazywałby się Pegasus, to "wydała, bądź odmówiła wydania, czy w ogóle uzyskała prośbę na inny lub inaczej nazywający się system". Jak mówił, mogłaby być to na przykład nazwa Jarvis, bo tak w służbach nazywano Pegasusa.

W jego ocenie sam fakt odbycia przez dwie osoby rozmowy telefonicznej lub poprzez komunikator internetowy, oraz treść tej rozmowy, nie stanowią informacji niejawnej. - Ktoś może nie chcieć, żeby to wypłynęło, natomiast to, że jedna osoba dzwoniła do drugiej, czy komunikowali się za pomocą komunikatorów jawnych, internetowych, w myśl ustawy jest informacja jawną - mówił.