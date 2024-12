Jerzy Owsiak z "gorącą prośbą": kiedy zgłosi się do Was ten Pan...

Jerzy Owsiak zwrócił się w mediach społecznościowych z "gorącą prośbą" do osób związanych z onkologią i hematologią dziecięcą, aby nie mieli wobec posła PiS Jana Kanthaka "nawet jednego grama złości, niechęci". Szef WOŚP zareagował w ten sposób na nagranie, na którym Kanthak wylewa kawę ze stacji Orlenu w związku z zapowiedzą koncernu, że weźmie on udział w najbliższym finale WOŚP.

Poseł PiS Jan Kanthak opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym wylewa kawę kupioną na stacji Orlenu. Jak informuje, to jego "ostatnia kawa" na tej stacji po tym, jak koncern ogłosił, że dołączył do 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a przez cały styczeń 2025 roku na jego stacjach paliw będzie można wesprzeć zbiórkę, wrzucając pieniądze do puszek WOŚP ustawionych przy kasach.

- Zawsze miałem ambiwalentny stosunek do niego (Jerzego Owsiaka - red.), no bo z jednej strony działa niby charytatywnie, a z drugiej strony jest jaki jest - mówi Kanthak w nagraniu na TikToku. - Ale po tym, jak wyglądała kampania parlamentarna i po tych billboardach "Pokonajmy to zło", w domyśle PiS, ale małymi literkami "sepsa", (...) To jest moja ostatnia kawa - tłumaczył poseł, sugerując rzekome zaangażowanie WOŚP w wybory parlamentarne w 2023 roku.

Owsiak odpowiada Kanthakowi

Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy niedługo później odniósł się do nagrania posła we wpisie zatytułowanym "Gorąca prośba". "Mam gorącą prośbę do wszystkich ludzi związanych z onkologią i hematologią dziecięcą - lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, laborantów, ratowników medycznych, rehabilitantów, pracowników szpitali, laboratoriów, karetek pogotowia, aby, kiedy zgłosi się do Was ten Pan, który ostentacyjnie wylał kawę wzmacniającą Finał WOŚP, przeznaczony onkologii i hematologii dziecięcej, nigdy nie mieć wobec niego nawet jednego grama złości, niechęci" - napisał.

"Aby w żaden sposób, nawet najmniejszy, gram focha nie był skierowany w jego stronę i w stronę jego dzieci, czy kogokolwiek z kim się ten Pan pojawi przed Wami. Nasza pomoc skierowana jest do wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują" - przekazał Owsiak. "Nasze finałowe zbiórki nigdy nikogo nie wykluczały. I kiedy ktoś zbiórkę organizował i kiedy ktoś będzie chciał skorzystać z jej efektów" - dodał szef WOŚP.

"A tak przy okazji, czy wylewając kawę, posprzątał Pan po sobie?" - zakończył wpis.

Orlen zagra z WOŚP

33. Finał WOŚP odbędzie się on 26 stycznia 2025 roku, a celem zbiórki będzie wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. - Nie mogło nas tutaj zabraknąć. Realizujemy różne programy i projekty, które wspierają aktywność i rozwój młodego pokolenia, ale nie możemy zapomnieć o dzieciach, które mierzą się z najpoważniejszym wyzwaniem, ciężką chorobą - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara informując o udziale koncernu w tym wydarzeniu.

Orlen Konektus Photo / Shutterstock.com

W informacji Orlen potwierdził, że decyzję o nawiązaniu współpracy z WOŚP poprzedziły badania przeprowadzone we wrześniu 2024 roku. Ponad 70 proc. klientów i klientek koncernu wskazało, że powinien on grać z WOŚP. Orlen zwrócił uwagę, że prawie 2 tys. jego stacji paliw w Polsce i dziesiątki tysięcy obsługiwanych codziennie osób "to ogromny potencjał, którego nie sposób przecenić w kontekście tak silnie zakorzenionej w sercach Polaków akcji charytatywnej".

Zapewnił, że "przez cały styczeń 2025 roku na stacjach paliw Orlen, własnych i franczyzowych, będzie można wesprzeć zbiórkę, wrzucając pieniądze do puszek WOŚP ustawionych przy kasach". Zapowiedział również, że zachęci swoich pracowników do zaangażowania w wolontariat.

WOŚP w 2025 roku

Podczas 32. Finałów WOŚP zebrano blisko 2,3 mld zł i kupiono ponad 73 tys. urządzeń na potrzeby ochrony zdrowia. Celem ostatniej zbiórki w styczniu 2024 roku była walka z chorobami płuc. Pod koniec listopada Jerzy Owsiak zaprezentował skarbonki, z jakimi wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyjdą na ulice na 33. Finał WOŚP. - 120 tysięcy wolontariuszy, trzymając te właśnie puszki, będzie prosiło, aby wesprzeć nasz Finał - zapowiedział prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Celem najbliższego finału WOŚP będzie wsparcie leczenia dzieci chorych na nowotwory oraz inne poważne schorzenia hematologiczne.

Jerzy Owsiak TVN24

Autorka/Autor:wac//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl