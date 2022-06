Autobus uderzył w drzewo, wjechał w niego samochód. Lądował śmigłowiec LPR

czytaj dalej

Na parkingu w Poznaniu policjanci wyciągnęli z rozgrzanego - mimo opuszczonych do połowy szyb - samochodu roczne dziecko. Zostawiła je tam matka, udając się z kilkuletnią córką na zakupy. Na szczęście chłopczykowi nic się nie stało, natomiast kobiecie grozi odpowiedzialność karna przed sądem. Funkcjonariusze przypominają, że w gorące dni wystarczy chwila, by temperatura w pojeździe wzrosła do poziomu zagrażającego życiu.