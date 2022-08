Huczne wesele i imponujący prezent dla wiceministra. "Część klasy politycznej odjechała od tego, w jaki sposób żyjemy"

To jest przykład tego, jak bardzo część naszej klasy politycznej odjechała od tego, w jaki sposób żyjemy, większość z nas, od rzeczywistości - mówiła w "Faktach po Faktach ekspertka ds. przejrzystości życia publicznego Grażyna Kopińska. Odniosła się w ten sposób do hucznego wesela wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka i ślubnego podarunku wartego 1,5 miliona złotych. - To nie jest pierwsza sprawa, która w jakiś sposób oburza albo budzi, lekko mówiąc, wątpliwości - wskazywała politolog doktor Barbara Brodzińska-Mirowska.

Kopińska: przykład tego, jak bardzo część naszej klasy politycznej odjechała

- Mam takie wrażenie, że to jest taki przykład tego, jak bardzo część naszej klasy politycznej odjechała od tego, w jaki sposób żyjemy, większość z nas, od rzeczywistości - mówiła Kopińska. - Sądzę, że w sytuacji, kiedy jest galopująca inflacja, kiedy każdy z nas widzi, jak codziennie umykają mu pieniądze z portfela, prezent 1,5-milionowy to jest coś, co jednak większość ludzi szokuje - dodała. Według ekspertki to jest "przykład na to, jak bardzo politycy nie zauważają tego, jak inaczej żyje przecięty człowiek, a jak żyją oni".