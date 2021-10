Narodowcy zakłócali przemówienie Wandy Traczyk-Stawskiej. Katarzyna Grochola: czułam absolutną bezsilność

Nawiązała do zachowania grupy kilkudziesięciu narodowców, której przewodził Robert Bąkiewicz. Zakłócali oni przemowy na prounijnej demonstracji, między innymi wtedy, gdy mówiła Wanda Traczyk-Stawska , weteranka Powstania Warszawskiego. Powstanka powiedziała ze sceny do kontrmanifestantów: - Milcz głupi chłopie, milcz, milcz, chamie skończony. Pamiętam, jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli. Po to tutaj jestem, żeby wołać w ich imieniu.

Grochola: nigdy nie byliśmy tak podzielonym narodem

- Stopień tego, co się dzieje jest niewyobrażalny. Nie dziwię się, że ludzi, którzy mają wybrane wiadomości i wkładane do głowy nie są w stanie w ogóle zobaczyć czegoś innego - mówiła. Zdaniem Grocholi "nigdy nie byliśmy tak podzielonym narodem".

Na pytanie, jak można zjednoczyć Polaków po tym wszystkim, co się wydarzyło, powiedziała, że "nadzieja jest jednak w tym, że chyba po raz pierwszy i chyba po raz ostatni mówiła do stu tysięcy osób, które przyszły tam w jakiejś sprawie - obrony praworządności w tym kraju, odbudowy tego, co być może jeszcze jest do ocalenia, w sprawie powiedzenia 'zdecydowanie nie' bezprawiu, które się dzieje na naszych oczach".