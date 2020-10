Transmisja niedzielnej mszy świętej w portalu tvn24.pl

Arcybiskup Jędraszewski: apeluję o cierpliwe znoszenie niedogodności i przestrzeganie zaleceń

Metropolita zwrócił się do wiernych o to, by - jeśli nie mogą pójść w niedzielę do kościoła, uczestniczyli w mszach świętych transmitowanych przez internet, radio lub telewizję, czytali Pismo Święte, odmawiali różaniec i inne modlitwy.