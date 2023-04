Miliony dla fundacji związanej z Kukizem. Mucha: po prostu dostał kasę za to, żeby głosować

Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się w "Kropce nad i" w TVN24 do sprawy pieniędzy przyznanych fundacji związanej z Pawłem Kukizem, mówiła, że takie działania pokazują, że "w szeregach PiS narasta zdumienie i niezadowolenie", bo "dostają bardzo malutko". Joanna Mucha z Polski 2050 stwierdziła, że "każdy kolejny głos do sejmowej większości jest coraz bardziej drogi". - On po prostu dostał kasę za to, żeby głosować - dodała.

Wirtualna Polska podała, że Fundacja "Potrafisz Polsko!" związana z Pawłem Kukizem, dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu otrzymała 4,3 miliona złotych z rezerwy budżetowej. Kukiz jest członkiem rady tej fundacji. Przyznane pieniądze mają być przeznaczone na realizację projektu Instytutu Demokracji Bezpośredniej i przeprowadzenie "obywatelskiej kampanii edukacji społecznej na rzecz wyegzekwowania art. 4 Konstytucji".

Zarządzenie w tej sprawie szef rządu wydał 10 dni po tym, jak Kukiz poskarżył się w mediach, że nie ma pieniędzy na działalność polityczną. Na pytania o dotację, zadane przez reportera TVN24, odpowiedziało Centrum Informacyjne Rządu. CIR odpisało, że "oferta spełniła wymogi formalne określone w przepisach ustawy", a "za zleceniem realizacji tego zadania przemawiały przesłanki o zwiększeniu świadomości i wiedzy obywateli w zakresie demokracji bezpośredniej".

Nowacka: w szeregach PiS narasta zdumienie i niezadowolenie

O tej sprawie dyskutowały w "Kropce nad i" w TVN24 Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Mucha z Polski 2050.

Na słowa prowadzącej, że fundacja związana z Kukizem otrzymała 4,3 miliona złotych, Nowacka odparła: - Wyjątkowa cena jak za taką marną postać, jaką jest Paweł Kukiz.

- Takie działania pokazują też, że w szeregach PiS narasta zdumienie i niezadowolenie. Bo oto oni wierni, (...), głosowali za każdym razem. jak Kaczyński chce, i dostają bardzo malutko - dodała.

Mucha: Kukiz po prostu dostał kasę za to, żeby głosować

Joanna Mucha, komentując sprawę, stwierdziła, że "każdy kolejny głos do sejmowej większości jest coraz bardziej drogi". - Dowiedzieliśmy się o tym dwa miesiące po tym, jak odbyła się ta pseudoprocedura, to wskazuje na to, że PiS chciało to ukryć - dodała.

- PiS mi się nie rymuje z bezpośrednią demokracją, z referendami, z konsultacjami społecznymi i z wszelkimi formami tego partycypacyjnego sposobu uprawiania władzy, mi się oni z tym kompletnie nie rymują. W związku z tym to jest po prostu jedna wielka ściema, bo Kukiz nie będzie tego partycypacyjnego sposobu uprawiania demokracji wprowadzał - mówiła dalej Mucha.

- On po prostu dostał kasę za to, żeby głosować - stwierdziła posłanka Polski 2050.

Kukiz: to projekt, o którym rozmawiałem z premierem od roku

Lider Kukiz'15 był pytany w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia o przyznane pieniądze na inicjatywę fundacji. - To jest projekt, o którym rozmawiałem z panem premierem od roku co najmniej, o konieczności edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie instytucji (…) demokratycznych - przekonywał. Kukiz mówił, że "to jest projekt, którym fundacja kieruje." - Fundacja nie pozyskuje ani jednego grosza, żadnych 10 procent i tak dalej z tytułu prowadzenia tego projektu - dodał.

Paweł Kukiz w radiowej Trójce o dofinansowaniu dla jego fundacji dzięki premierowi Morawieckiemu Program Trzeci Polskiego Radia

