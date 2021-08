Migranci na granicy polsko-białoruskiej. MSZ znów zwraca się do Białorusi o zgodę na wjazd konwoju

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie zwróciło się do władz Białorusi o zgodę na wjazd konwoju humanitarnego z pomocą dla osób koczujących na granicy, w okolicach Usnarza Górnego. Resort zwrócił się też do Mińska o pilne zapewnienie przebywającym na terytorium Białorusi migrantom żywności, wody, odzieży i dostępu do opieki medycznej.