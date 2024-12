Podsumowując mijający rok brytyjski "The Independent" przedstawił listę ulubionych miejsc na świecie spośród odwiedzonych w 2024 roku przez dziennikarzy działu podróże tego dziennika. "Niektóre z miejsc, do których dotarliśmy, były poza tradycyjnymi szlakami turystycznymi, ale chętnie wracaliśmy też do zawsze popularnych destynacji, by poznać je na nowo" - czytamy.