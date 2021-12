Po co skok na wolne media? Pytanie do Jarosława Kaczyńskiego

Sprawa lex TVN w piątek niespodziewanie wróciła do Sejmu. Po naprędce zwołanym posiedzeniu komisji doszło do głosowania, w którym posłowie odrzucili senackie weto do ustawy. O sprawę tę dziennikarze pytali w Sejmie prezesa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej na sali sejmowej posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus mówiła, że pospieszne głosowanie odbyło się dlatego, że prezes PiS "zażyczył sobie TVN-u na gwiazdkę".

Jarosław Kaczyński pytany o lex TVN

"Nie będzie pan miał TVN-u na święta"

Terlecki: mamy spokojne święta

Spór na komisji. Czy rzeczywiście wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem?

- W takim razie zgłaszam wniosek o przyjęcie porządku dziennego bez trzydniowego terminu, co jest możliwe i praktykowane - odpowiadał na to Marek Suski (PIS). - Samo posiedzenie zostało zwołane w sposób nieregulaminowy, co potwierdził przedstawiciel Biura Legislacyjnego - dopowiadał Dariusz Joński (KO). - Dlaczego pan chce złamać regulamin? Pan głosuje nad złamaniem regulaminu - pytał dalej przewodniczącego komisji Michał Szczerba (KO). - Uprzedzam, że zgłaszam oficjalny protest do pani marszałek Witek o to, że przewodniczący Babinetz i wiceprzewodniczący Suski złamali jawnie regulamin - mówiła Iwona Śledzińska-Katarasińska (KO). - To się nadaje do prokuratury - komentował Krzysztof Mieszkowski (KO).