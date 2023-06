Czarnek o "chamskich postawach tak zwanych profesorów". "Przypomina szefa kremlowskiej propagandy"

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich , czyli tak zwane lex Tusk. Zapowiedział również skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Czarnek: chamskie postawy tak zwanych profesorów

Jak mówił, "występują jawnie przeciwko prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej". - To jest rzecz, z którą będzie trzeba skończyć w następnej kadencji, bezwzględnie. To są chamskie postawy tak zwanych profesorów. To już nie są profesorowie. Mają tytuły, mają wyższe wykształcenie, ale nie mają podstawowego - tego kulturalnego, propolskiego - powiedział minister.

Gasiuk-Pihowicz: przypomina szefa kremlowskiej propagandy

Profesor Dudek: te słowa pokazują skalę frustracji ministra Czarnka

- Serdecznie mu współczuję, co się z nim stanie, kiedy zakończy swoją karierę polityczną. Bo on będzie próbował wrócić do świata akademickiego i ja mu nie życzę sytuacji, w której różni ludzie, w tym ja - ja to publicznie oświadczam - widząc profesora Czarnka, profesora KUL-u, wyjdę z sali. Bo z tym człowiekiem nie mam już nic wspólnego, nie jestem w stanie dyskutować na takim poziomie, jaki on prezentuje - dodał gość TVN24.