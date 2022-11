Na krakowskim Rynku Głównym zasadzą kilkadziesiąt drzew. "Nie będzie już betonową patelnią"

W poniedziałek Urząd Miasta Krakowa przedstawił listę zwycięskich projektów tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wśród zwycięskich zadań jednym z najpopularniejszych okazała się propozycja zasadzenia na Rynku Głównym około 30 drzew. Projekt uzyskał ponad 20 tysięcy punktów i, jak zapewniają urzędnicy, zostanie skierowany do realizacji.

Przy Sukiennicach już w przeszłości rosło kilkadziesiąt drzew, między innymi lip czy robinii akacjowych. Pod koniec XX wieku zaczęły one jednak znikać z płyty Rynku Głównego i obecnie największy miejski plac jest porównywany do betonowej patelni.

Drzewa na krakowskim Rynku. "Nie będzie już betonową patelnią"

Autorem zwycięskiego projektu w budżecie obywatelskim jest Krzysztof Kwarciak, radny dzielnicy Zwierzyniec i przewodniczący stowarzyszenia "Ulepszamy Kraków!". Jak zaznaczył w komunikacie, "nasadzenia zapewnią trochę cienia oraz sprawią, że w ciepłe dni plac nie będzie już betonową patelnią, która staje się jednym z najgorętszych miejsc w mieście". Aktywista zaproponował, by na Rynku Głównym zostało zasadzonych około 30 drzew, które miałyby rosnąć w "okienkach" w kostce brukowej.

- Warto przywrócić stan, który był kiedyś. Z kwerendy historycznej wynika jednoznacznie, że drzewa rosły na Rynku Głównym i że mogą tam wrócić. To jest duży minus, że na największym miejskim placu ich w tym momencie nie ma, bo przez to wydaje się on betonowy - mówi w rozmowie z tvn24.pl przewodniczący rady dzielnicy Stare Miasto i radny miasta Tomasz Daros. - Pamiętajmy, że klimat się zmienia, w lecie jest tam upalnie. A drzewa dodałyby trochę cienia, zarówno dla mieszkańców, turystów, jak i pracujących tam koni dorożkarskich - ocenia.