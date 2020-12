Ponad 12 tysięcy zmarłych zakażonych koronawirusem w ciągu czterech tygodni. Epidemia w Polsce

Ile osób zmarło?

Ile jest osób zakażonych?

W ostatnim tygodniu (7-13 grudnia) poinformowano łącznie o 72 227 infekcjach , jednak liczba dodanych do siebie dziennych bilansów z ostatnich siedmiu dni to 72 236 . Skąd różnica? Ministerstwo Zdrowia w codziennych raportach o nowych zakażeniach i zgonach publikuje następujący komunikat: "W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń".

Do sumy zakażeń wykrytych w tygodniu między 23 a 29 listopada nie dodajemy 22 594 przypadków, które we wtorek 24 listopada dodano do całościowego bilansu dodano zakażeń, by wyrównać nieścisłości wynikające z błędów w raportowaniu infekcji przez stacje epidemiologiczne w ostatnich tygodniach. O zagubionych w raportach ponad 22 tysiącach przypadków poinformował GIS. Pełniący obowiązki główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka tłumaczył, że jest to łączna liczba zakażeń z kilku tygodni.